Роддом и две больницы в Новосибирске освободят от ковидных пациентов

Больница №19, роддом №2 и гинекологическая больница вернутся к своему профилю деятельности в декабре, осенью их переоборудовали в ковидные госпитали из-за нехватки мест для больных коронавирусом, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Минздрав Новосибирской области с 1 декабря исключил из списка организаций, перепрофилированных в инфекционные госпитали, Городскую клиническую больницу № 19, а с 7 декабря — Родильный дом № 2 и Гинекологическую больницу № 2.

Осенью эти учреждения переоборудовали в ковидные госпитали из-за нехватки мест для больных коронавирусом. Многие горожане были против переоборудования небольшого роддома в инфекционное отделение. Зимой он снова сможет принять беременных.

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Открытый 1 декабря долгострой — Перинатальный центр в Новосибирске решили не отдавать под инфекционный госпиталь, как хотели до этого, а использовать по назначению. Места для коронавирусных больных зарезервируют на старых площадях, на которых сейчас размещена перинатальная служба.

По планам властей Новосибирской области, в ноябре общее число коек для пациентов с коронавирусом должно было превысить 5 тысяч. В октябре их было 4,5 тысячи. Для инфекционных больных выделили койки в кожно-венерологическом диспансере, больнице №4, клинике ФМБА, НИИТО.