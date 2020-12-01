«Почта России» в Сибири откроет более 600 постаматов

«Почта России» получит от Ростеха автоматизированные станции для организации бесконтактной доставки в 37 регионах страны, в том числе более 600 в городах Сибирского федерального округа, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Ростеха.

Ростех поставит «Почте России» 4, 8 тысячи постаматов, в том числе 1,9 тысячи для Москвы и Санкт-Петербурга.

«В регионы СФО планируется поставить 621 постамат. В частности, в Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск», — уточнила пресс-служба.

Помимо поставки автоматизированных почтовых станций контракт на 1,2 миллиарда рублей предусматривает оказание услуг по логистике, сервисному обслуживанию и гарантийному сопровождению.

«После нормализации эпидемиологической обстановки тренд на развитие сектора сохранится, так как позволяет продавцам оптимизировать затраты, а покупателям максимально комфортно совершать покупки без необходимости ожидания курьера в определенный интервал времени, похода в магазин или почтовое отделение», — сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

По данным Data Insight, в постаматы и пункты выдачи заказов в 2019 году было доставлено 33% от общего числа доставок против 22% годом ранее. По разным оценкам, на российском рынке установлено от 13 до 20 тысяч постаматов.