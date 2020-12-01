НАВЕРХ

«Почта России» в Сибири откроет более 600 постаматов

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» получит от Ростеха автоматизированные станции для организации бесконтактной доставки в 37 регионах страны, в том числе более 600 в городах Сибирского федерального округа, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Ростеха.

Ростех поставит «Почте России» 4, 8 тысячи постаматов, в том числе 1,9 тысячи для Москвы и Санкт-Петербурга.

«В регионы СФО планируется поставить 621 постамат. В частности, в Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск», — уточнила пресс-служба.

Помимо поставки автоматизированных почтовых станций контракт на 1,2 миллиарда рублей предусматривает оказание услуг по логистике, сервисному обслуживанию и гарантийному сопровождению.

«После нормализации эпидемиологической обстановки тренд на развитие сектора сохранится, так как позволяет продавцам оптимизировать затраты, а покупателям максимально комфортно совершать покупки без необходимости ожидания курьера в определенный интервал времени, похода в магазин или почтовое отделение», — сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

По данным Data Insight, в постаматы и пункты выдачи заказов в 2019 году было доставлено 33% от общего числа доставок против 22% годом ранее. По разным оценкам, на российском рынке установлено от 13 до 20 тысяч постаматов.

Еще по теме
Основатель легендарного бренда сырков умер от COVID-19
Кафе и торговые центры Бурятии открылись после карантина
Россияне сэкономят на новогодних подарках
Глава Бурятии подпишет указ об отмене локдауна
смотреть все
Сибирь #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
ЦБ раскрыл новую схему нелегальных форекс-дилеров
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
•
Еще один таинственный монолит нашли в Румынии
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Подводные камни страхования от коронавируса
КУЛЬТГИД
«На острие»: вымысел или подлинная история?
30.11.2020 04:29
Сериал «Идеальная семья»: каждый узнает себя
29.11.2020 11:23
Самые яркие фильмы с Владимиром Машковым
27.11.2020 06:41
Время чудес: когда менять имидж в декабре?
01.12.2020 00:43
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
8053
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5088
Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление
3664
Песню «Карусель» Успенской исполнили в «Голосе» по-новому
2913
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
ЦБ раскрыл новую схему нелегальных форекс-дилеров
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
•
Еще один таинственный монолит нашли в Румынии
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Подводные камни страхования от коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
42
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
31
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25