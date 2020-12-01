Популярный режим Red Dead Online стал отдельной игрой

Rockstar Games с 1 декабря 2020 года начала распространять онлайн-режим Red Dead Redemption 2 в качестве отдельной игры, об этом сообщается на официальном сайте студии.

Отдельная игра Red Dead Online содержит весь контент, уже выпущенный для онлайн-режима Red Dead Redemption 2, в будущем она дополнится новыми миссиями, отмечается в сообщении. При желании можно дополнительно приобрести «сюжетный режим».

С 1 декабря по 15 февраля Red Dead Online будет продаваться в Steam, PS Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher и Epic Games Store всего на 4,99 доллара, затем цена игры вырастет до 20 долларов.

Также с 1 декабря в Red Dead Online изменят систему ежедневных наград в игре. Множитель наград будет сбрасываться спустя 28 дней, в качестве компенсации выдавая игроку бонус в виде игровой валюты и одной карты сокровищ.