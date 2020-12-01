НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Популярный режим Red Dead Online стал отдельной игрой

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Фото: Kenton Ikeda / Public Domain Mark

Rockstar Games с 1 декабря 2020 года начала распространять онлайн-режим Red Dead Redemption 2 в качестве отдельной игры, об этом сообщается на официальном сайте студии.

Отдельная игра Red Dead Online содержит весь контент, уже выпущенный для онлайн-режима Red Dead Redemption 2, в будущем она дополнится новыми миссиями, отмечается в сообщении. При желании можно дополнительно приобрести «сюжетный режим».

С 1 декабря по 15 февраля Red Dead Online будет продаваться в Steam, PS Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher и Epic Games Store всего на 4,99 доллара, затем цена игры вырастет до 20 долларов.

Также с 1 декабря в Red Dead Online изменят систему ежедневных наград в игре. Множитель наград будет сбрасываться спустя 28 дней, в качестве компенсации выдавая игроку бонус в виде игровой валюты и одной карты сокровищ.

Еще по теме
Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление
Вышел World of Warcraft Shadowlands
Журнал TIME выбрал лучшие игры 2020 года
Ретро-игра стала самой дорогой в мире
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
ЦБ раскрыл новую схему нелегальных форекс-дилеров
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
•
Еще один таинственный монолит нашли в Румынии
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Подводные камни страхования от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Закупкой машин омского правительства заинтересовалась прокуратура
Сибирь 01.12.2020 17:20
Роддом и две больницы в Новосибирске освободят от ковидных пациентов
Сибирь 01.12.2020 17:12
«Почта России» в Сибири откроет более 600 постаматов
Сибирь 01.12.2020 16:46
Новосибирец с поддельными корочками следователя пытался сесть в поезд
Сибирь 01.12.2020 16:12
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
8053
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5088
Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление
3664
Песню «Карусель» Успенской исполнили в «Голосе» по-новому
2913
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
ЦБ раскрыл новую схему нелегальных форекс-дилеров
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
•
Еще один таинственный монолит нашли в Румынии
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
42
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
31
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25