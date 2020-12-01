Новосибирец с поддельными корочками следователя пытался сесть в поезд

Пьяный новосибирец пытался сесть на поезд в Красноярске, у него нашли пистолет и удостоверение следователя, которое оказалась подделкой, сообщает Сибирское линейное управление МВД России.

Полицейские задержали 38-летнего пьяного новосибирца на перроне в Красноярске. У мужчины был травматический пистолет с десятью патронами. Во время проверки документов правонарушитель предъявил удостоверение следователя СУ СК РФ по Новосибирской области. Но такого сотрудника в базе не нашли.

Оказалось, задержанный — бизнесмен и купил поддельный документ в 2019 году через интернет за 30 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа). Максимальное наказание — лишение свободы на один год.

Фото: © Сибирское линейное управление МВД России

Мужчина оштрафован за появление в пьяном виде в общественном месте. Также суд примет решение о наказании дебошира за ношение оружия в алкогольном опьянении.