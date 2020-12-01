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ЦБ раскрыл новую схему нелегальных форекс-дилеров

Источник:
ТАСС
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Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 4.0

Нелегальные форекс-дилеры вовлекают людей в мошенническую схему, предлагая гражданам купить «форекс-брокера» предлагая и заняться привлечением новых клиентов, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Видоизменились методы, которыми действуют на этом поле мошенники. Например, популярной стала схема, когда для заработка на рынке Forex людям предлагают некий коробочный продукт: продается веб-страница, на которой будет написано "форекс-дилер", название компании и телефонная линия, а дальше — сам звони и вводи в искушение неопытных граждан, заманивая в расставленные сети», — цитирует ТАСС Ляха.

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По словам представителя Центробанка, «по сути, ты платишь 60-100 тысяч рублей и за эти деньги потом зарабатываешь мошенничеством».

При этом многие нелегальные форекс-дилеры находятся за границей и могут даже не создавать себе сайт в интернете, общаясь с клиентами только через мессенджеры, отметил Лях

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