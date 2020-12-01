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Охотник в Приангарье трое суток ждал помощи в тайге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ID 12019 / Pixabay License

Охотник в Иркутской области отправился в тайгу на снегоходе и пропал. Мужчину нашли в лесу полицейские спустя трое суток, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В дежурную часть отдела «Киренский» поступило заявление от местной жительницы о том, что ее муж, охотник, отправился в тайгу и пропал, на связь в условленное время не вышел. Она рассказала полицейским, что за сутки до этого 65-летний мужчина на снегоходе уехал на промысел на охотничьи угодья.

Сыщики и спасатели незамедлительно выдвинулись на поиски. Охотника искали на участке протяженностью в десятки километров. Поиски не прекращались двое суток, но результатов не дали. Температура воздуха в это время опускалась до -27 градусов.

Через два дня к розыску подключился капитан полиции Дмитрий Зверев. Он занимается любительской охотой и хорошо знает местность в этом районе. Вместе с ним на служебном снегоходе «Тайга» отправился сотрудник изолятора временного содержания младший лейтенант полиции Денис Рыков.

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Вечером, проверяя отдаленную объездную дорогу, они увидели мужчину, который жег костер у застрявшего снегохода. Это был пропавший охотник. Он пояснил полицейским, что в незнакомой местности спустился на «буране» с крутого распадка, заехать в гору не смог и увяз в снегу. Пешком до зимовья идти было далеко, а сотовая связь в этом районе не работает.

Мужчина развел огонь и стал ждать помощи, периодически поднимаясь на сопки и пытаясь дозвониться до экстренных служб. С собой у охотника были теплые вещи и продукты. Полицейские помогли ему вызволить застрявшую технику. Возвращаться в город охотник отказался наотрез и полицейские сопроводили его в зимовье.

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