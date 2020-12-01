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Травников заявил о стабилизации ситуации с COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области стабилизировалось, заявил губернатор региона Андрей Травников на открытии нового перинатального центра во вторник.

Перинатальный центр на территории Новосибирской областной больницы должны были сдать в эксплуатацию в 2021 году, но процесс ускорили, чтобы зарезервировать его под инфекционный госпиталь. Травников заявил, что делать этого не будут.

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«Ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать, у нас есть в любом, даже неблагоприятном случае, выигрыш по времени», – сказал глава региона.

По официальным данным оперштаба региона на вторник, 1 декабря, за прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирусом заразились 177 человек, умерли семь человек. Всего в регионе заболели 22 тысячи 864 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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