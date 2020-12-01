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Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Армия Азербайджана 1 декабря вошла в Лачинский район Нагорного Карабаха в соответствии с трехсторонним соглашением Москвы, Баку и Еревана, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Армянские вооруженные силы ранее покинули Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Соглашение предусматривало возвращение Азербайджану Кельбаджарского района до 15 ноября, Агдамского района — до 20 ноября, Лачинского района — до 1 декабря.

При этом Лачинский коридор шириной 5 километров, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, остается под контролем российского миротворческого контингента. Дорогу предстоит перенести, чтобы она не затрагивала город Шушу.

Контролировать выполнение договоренностей будут российские миротворцы — 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной и автомобильной техники, переброшенные в Карабах сразу после подписания перемирия.

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