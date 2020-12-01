Алтайский край останется без горок к Новому году

Жители Алтайского края останутся без горок для катания к предстоящему Новому году. Это позволит снизить риск заражения людей коронавирусом.

«Принято решение как в Барнауле, так и в других населенных пунктах устанавливать елки, городки, но никаких горок не будет. Можно будет прийти, на елку посмотреть, но ношение маски обязательно. Столпотворение, связанное с катанием с горки, будет исключено», – отметил председатель краевого заксобрания Александр Романенко на прошедшей парламентской сессии.

Аналогичное решение принято в соседней Республике Алтай. В преддверии Нового года на центральной площади Горно-Алтайска и в районных центрах, планируется установить традиционные новогодние ели. При этом каких-либо массовых мероприятий, представлений, концертов в регионе не будет из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции, также не планируется строить большие снежные городки.

«Новый год – это семейный праздник. Главная задача сейчас – сберечь здоровье людей, свести возможные контакты к минимуму для профилактики заболевания, поэтому никаких массовых мероприятий в этот период не будет», – комментировал ранее глава республики Олег Хорохордин.