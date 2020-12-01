Эксперт дал советы по защите банковской карты от аферистов

Прежде всего, никому нельзя называть данные вашей карты — срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. «Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку», — сказал Бодров в интервью агентству «Прайм».

В целях безопасности лучше хранить деньги на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что «не засвечена» в интернете. Для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту, деньги на которую лучше перечислять сразу перед оплатой и не больше, чем для этого требуется.

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«Не стоит привязывать свою карту к интернет-магазинам, особенно если не собираетесь часто совершать покупки. Также после совершения покупки нужно проверять, не сохранилась ли карта в системе интернет-магазина, и, если все же сохранилась, удаляйте данные карты вручную», — обратил внимание Бодров.

Эксперт также не экономить на СМС-уведомлениях, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно сразу заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний. Нельзя хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а уж если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.