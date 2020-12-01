Депутаты Приангарья поправили закон о выплатах детям с 16 до 18 лет

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области внесли изменения в закон, позволяющий всем детям с 16 до 18 лет получить компенсационные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служб регионального парламента.

Весной правительство РФ одобрило выплату компенсаций семьям, где есть дети до трех лет — по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Выплаты полагались детям от трех до 16 лет — 20 тысяч рублей. Но категория семей с детьми от 16 до 18 лет осталась ни с чем. Правительство Иркутской области выплатило им компенсацию за счет регионального бюджета — по 10 тысяч рублей.

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Инициативу одобрили еще в августе. Согласно закону, выплаты полагались при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года и возраста 18 лет не ранее числа и месяца вступления в силу закона — до 1 октября 2020 года. Обратиться за выплатами можно было до 30 ноября.

Но в законе не предусмотрели один нюанс: дети-сироты, которым исполнилось 18 лет до 1 октября не могли получить выплату. Заявление на компенсацию может подавать только попечитель, а после 18 лет право попечительства теряется. Депутаты внесли изменения и сироты могут претендовать на выплаты. А сроки обращений для всех семей продлили до 20 декабря.