НАВЕРХ

Депутаты Приангарья поправили закон о выплатах детям с 16 до 18 лет

Источник:
Sibnet.ru
87 0
Фото: © пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области внесли изменения в закон, позволяющий всем детям с 16 до 18 лет получить компенсационные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служб регионального парламента.

Весной правительство РФ одобрило выплату компенсаций семьям, где есть дети до трех лет — по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Выплаты полагались детям от трех до 16 лет —  20 тысяч рублей. Но категория семей с детьми от 16 до 18 лет осталась ни с чем. Правительство Иркутской области выплатило им компенсацию за счет регионального бюджета — по 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаработали новые правила выдачи зарплаты наличными

Инициативу одобрили еще в августе. Согласно закону, выплаты полагались при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года и возраста 18 лет не ранее числа и месяца вступления в силу закона — до 1 октября 2020 года. Обратиться за выплатами можно было до 30 ноября.

Но в законе не предусмотрели один нюанс: дети-сироты, которым исполнилось 18 лет до 1 октября не могли получить выплату. Заявление на компенсацию может подавать только попечитель, а после 18 лет право попечительства теряется. Депутаты внесли изменения и сироты могут претендовать на выплаты. А сроки обращений для всех семей продлили до 20 декабря.

Еще по теме
Эксперт дал советы по защите банковской карты от аферистов
Сенатор рассказала, кто получит две пенсии в декабре
Новый президент Молдавии назвала «нечестным» долг перед Россией
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
смотреть все
Иркутск #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
Иранского ядерщика убил управляемый через спутник робот
•
Эксперт дал советы по защите банковской карты от аферистов
•
Apple оштрафовали за обман о «водонепроницаемости» смартфонов
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Подводные камни страхования от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтайский край останется без горок к Новому году
Сибирь 01.12.2020 13:59
Депутаты Приангарья поправили закон о выплатах детям с 16 до 18 лет
Сибирь 01.12.2020 13:37
Новогодние игрушки в масках вызвали ажиотаж в Красноярске
Сибирь 01.12.2020 13:27
Колония в Шерегеше пока пустует
Сибирь 01.12.2020 12:08
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
8009
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
4240
Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление
3474
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
3052
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
Иранского ядерщика убил управляемый через спутник робот
•
Эксперт дал советы по защите банковской карты от аферистов
•
Apple оштрафовали за обман о «водонепроницаемости» смартфонов
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
42
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
31
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25