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Apple оштрафовали за обман о «водонепроницаемости» смартфонов

Источник:
ТАСС
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Фото: relux. / Attribution-ShareAlike License

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало американскую компанию Apple на 10 миллионов долларов за недобросовестную коммерческую практику.

Речь идет о вводящих в заблуждение сообщениях о водонепроницаемости ряда смартфонов iPhone, согласно которым эти устройства могли выдерживать «глубину от одного до четырех метров в зависимости от модели» в течение максимум 30 минут, приводит ТАСС сообщение итальянского ведомства.

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Управление по охране конкуренции и рынка считает, что Apple не разъяснила, что гаджеты водонепроницаемы «только в определенных условиях, например во время специальных и контролируемых лабораторных испытаний», а не при обычном использовании потребителями.

Штраф был выписан и за то, что Apple отказывалась «предоставить гарантийную помощь, когда телефоны iPhone были повреждены в результате попадания воды или других жидкостей».

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Топ комментариев

vladik81

и это всего лишь ПОЛКОВНИК))) а что будет если генералов проверить?) да и не одного)

Uynachalnica

Это из-за них страна никак не может экономически обогнать запад, как нам вождь с партией указали, да...

sergrom

Вот интересно, сколько тебе лет, если ты до сих пор не понимаешь иронии…

Uynachalnica

Да ладно, сейчас всех сразу поувольняют?! Того же Диму? И как быстро можно получить вид на жительство...

Disobedient

Доброй души человек и чиновникам шапки оденет и золото из страны вывезет. Даже у турков помидоров прикупит....