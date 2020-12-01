Apple оштрафовали за обман о «водонепроницаемости» смартфонов

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало американскую компанию Apple на 10 миллионов долларов за недобросовестную коммерческую практику.

Речь идет о вводящих в заблуждение сообщениях о водонепроницаемости ряда смартфонов iPhone, согласно которым эти устройства могли выдерживать «глубину от одного до четырех метров в зависимости от модели» в течение максимум 30 минут, приводит ТАСС сообщение итальянского ведомства.

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Управление по охране конкуренции и рынка считает, что Apple не разъяснила, что гаджеты водонепроницаемы «только в определенных условиях, например во время специальных и контролируемых лабораторных испытаний», а не при обычном использовании потребителями.

Штраф был выписан и за то, что Apple отказывалась «предоставить гарантийную помощь, когда телефоны iPhone были повреждены в результате попадания воды или других жидкостей».