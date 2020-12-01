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Деревню Fucking переименуют из-за насмешек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tobias "ToMar" Maier / CC BY-SA 3.0

Австрийскую деревню Fucking (Фуккинг) переименуют в Fugging, так как жителям надоели насмешки и туристы, которые фотографируются с указателем, сообщила мэр местного муниципалитета Андреа Хольцнер.

Деревня Fucking расположена в 350 километрах от Вены, в ней живут около 100 человек. С 1 января 2021 года она будет называться Fugging, пишет The Guardian со ссылкой на главу муниципалитета, которому принадлежит деревня.

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Жителей раздражало, что название деревни постоянно высмеивалось в социальных сетях, а англоговорящие туристы специально приезжали сфотографироваться с указателем, причем некоторые изображали похотливые сцены. Кроме того, дорожный знак часто воровали.

Деревня официально была заселена примерно в 1070 году, но местные предания предполагают, что поселение основал баварский дворянин VI века по имени Фокко. С добавлением суффикса название означает «место людей Фокко». На карте 1825 года используется написание Fuking.

Название деревни попало в книгу австрийского писателя Курта Палма, по которой в 2013 году сняли комедию «Чертовски плохо» (Bad Fucking).

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