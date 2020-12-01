Группа «Ария» даст онлайн-концерт в честь 35-летнего юбилея

Группа «Ария» даст уникальный онлайн-концерт «35» в честь своего юбилея. Шоу состоится 13 декабря, сообщается на сайте коллектива.

Концерт в прямом эфире можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале группы «Ария»13 декабря в 16.00 (по мск).

По словам продюсера группы Юрия Соколова, в пространстве студии попробуют уместить шоу, придуманное для стадиона.

«Конечно, что-то придётся сократить, но точно останется узнаваемый образ и атмосфера концерта. Будут и новинки и, конечно, долгожданные гости», — сказал Юрий Соколов.

Российская хеви-метал группа «Ария» образовалась в 1985 году. Самые популярные треки — «Беспечный ангел», «Осколок льда», «Возьми мое сердце», «Потерянный рай».