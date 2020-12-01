Колония в Шерегеше пока будет пустовать

Территория исправительной колонии строгого режима в Шерегеше, закрытой, чтобы не портить имидж горнолыжного курорта, пока пустует, решение о дальнейшем использовании участка пока не принято, сообщило Sibnet.ru Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса.

ИК № 4 работала в Шерегеше с 1970 года до марта 2020 года, это была колония строгого вида режима. Учреждение располагалось у подножия горы Зеленой. Власти Кузбасса два года решали с Министерством юстиции вопрос о ее закрытии.

Собственник земельного участка пока не произвел работы по демонтажу существующих зданий и сооружений, говорится в ответе Министерства туризма на запрос Sibnet.ru.

После демонтажа земельный участок будет передан в муниципальную собственность. Затем будет принято решение о дальнейшем использовании.

Шерегеш развивается как спортивно-туристский комплекс с 2000-х годов. На горах Зеленая и Мустаг проложено установлено 18 подъемников, проложено около 55 километров трасс, работает более 80 гостиниц. Ежегодно здесь отдыхают более 1 миллиона человек.