Фильм «Илиана. Верь мне» выйдет в прокат

Психологический триллер с элементами черной комедии «Илиана. Верь мне» расскажет о сложных взаимоотношениях семейной пары — Илианы и Фёдора.

По сюжету, красавица Илиана и профессор Фёдор Левашов знакомятся на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы». Вскоре пара предстает перед зрителем в качестве семьи.

Однажды Илиана во время семейного обеда шокирует Фёдора своим откровением. Когда пара ужинает в кругу друзей, вечер превращается в опасную игру. Весь дом Фёдора и Илианы напичкан скрытыми камерами, а загадочный человек в фургоне с упоением наблюдает за каждым их шагом.

Роли в остросюжетной картине, которая выходит в прокат 3 декабря 2020 года, исполнили Ина Баррон, Иван Босильчич, Виктор Сухоруков, Анна Чурина. Режиссер — Владимир Койфман.