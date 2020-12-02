НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм «Илиана. Верь мне» выйдет в прокат

Источник:
Sibnet.ru
110 0

Психологический триллер с элементами черной комедии «Илиана. Верь мне» расскажет о сложных взаимоотношениях семейной пары — Илианы и Фёдора.

По сюжету, красавица Илиана и профессор Фёдор Левашов знакомятся на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы». Вскоре пара предстает перед зрителем в качестве семьи.

Однажды Илиана во время семейного обеда шокирует Фёдора своим откровением. Когда пара ужинает в кругу друзей, вечер превращается в опасную игру. Весь дом Фёдора и Илианы напичкан скрытыми камерами, а загадочный человек в фургоне с упоением наблюдает за каждым их шагом.

Роли в остросюжетной картине, которая выходит в прокат 3 декабря 2020 года, исполнили Ина Баррон, Иван Босильчич, Виктор Сухоруков, Анна Чурина. Режиссер — Владимир Койфман.


Еще по теме
Создатель «Черного зеркала» снимет сериал о событиях 2020 года
Фанаты потребовали убрать экс-жену Джонни Деппа из второго «Аквамена»
Комедия про Каху сохранила лидерство в прокате
Сериал «Чужая стая» стартует на НТВ
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» успешно сел на Луне
•
Россия разработала прототип вакцины от ВИЧ
•
Сбербанк предложит клиентам единый кошелек вместо карты
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Онкоцентр открыли на базе клиники Мешалкина
Сибирь 02.12.2020 09:28
Власти ответили обещанием на голодовку дольщиков Новомарусино
Сибирь 02.12.2020 09:13
Омские власти задумали открыть фудкорты перед Новым годом
Сибирь 02.12.2020 08:59
Редких соколят-балобанов выпустили в Южной Сибири
Сибирь 02.12.2020 08:01
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
5746
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5552
Определен источник инопланетного сигнала «Wow!»
3185
Песню «Карусель» Успенской исполнили в «Голосе» по-новому
3111
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» успешно сел на Луне
•
Россия разработала прототип вакцины от ВИЧ
•
Сбербанк предложит клиентам единый кошелек вместо карты
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
31
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25
Байден сломал ногу в двух местах
25
Глава авиазавода рассказал про обмен вертолетов на пуховики в 90-е
21