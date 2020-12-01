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Создатель «Черного зеркала» снимет сериал о событиях 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © charltonbrooker, twitter.com/charltonbrooker

Режиссер и продюсер Чарли Брукер работает над проектом псевдодукументального сериала, сюжет которого расскажет о том, что происходило в 2020 году.

В новом проекте примет участие актер Хью Грант, а сюжет будет опираться на события 2020 года, сообщает Deadline.

Netflix не раскрывает никаких подробностей, но Грант заявил, что играет в сериале «отталкивающего» историка с париком.

Чарли Брукер многие знают, как создателя сериала «Черное зеркало». В мае этого года режиссер заявил, что не будет работать над шестым сезоном сериала, потому что люди вряд ли захотят смотреть нечто, основанное на мрачных сюжетах.

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