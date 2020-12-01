Главную красавицу определили в красноярском ГУФСИН

Старший лейтенант внутренней службы Ольга Сакс стала «Мисс УИС» Красноярского края, она будет представлять регион на конкурсе самых красивых сотрудниц ГУФСИН весной 2021 года в Москве.

В Красноярском крае за титул боролись 25 представительниц пенитенциарных учреждений региона. Девушки показали физическую подготовку, творческие номера в четырех номинациях: конкурс национального костюма «Краса России», танцевальный конкурс, «Реклама профессии» и «Ночь в музее», где участницы предстали в роли оживших экспонатов.

Победительница конкурса Ольга Сакс в стихотворной форме рассказала о рабочих буднях и об истории края. Особенно трогательным получилось выступление в номинации «Ночь в музее». В честь 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне девушка «оживила» экспонат красноярского музея «Мемориал Победы». Также Сакс — чемпион ФСИН России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Конкурс «Мисс УИС» проводится раз в три года. Участвовать в нем могут только те, кто проработал в УИС не менее трех лет и хорошо зарекомендовал себя на службе. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки первый этап конкурса проводился в дистанционном режиме.