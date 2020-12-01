НАВЕРХ

Главную красавицу определили в красноярском ГУФСИН

Источник:
Sibnet.ru
125 1

Старший лейтенант внутренней службы Ольга Сакс стала «Мисс УИС» Красноярского края, она будет представлять регион на конкурсе самых красивых сотрудниц ГУФСИН весной 2021 года в Москве.

В Красноярском крае за титул боролись 25 представительниц пенитенциарных учреждений региона. Девушки показали физическую подготовку, творческие номера в четырех номинациях: конкурс национального костюма «Краса России», танцевальный конкурс, «Реклама профессии» и «Ночь в музее», где участницы предстали в роли оживших экспонатов.

Победительница конкурса Ольга Сакс в стихотворной форме рассказала о рабочих буднях и об истории края. Особенно трогательным получилось выступление в номинации «Ночь в музее». В честь 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне девушка «оживила» экспонат красноярского музея «Мемориал Победы». Также Сакс — чемпион ФСИН России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Конкурс «Мисс УИС» проводится раз в три года. Участвовать в нем могут только те, кто проработал в УИС не менее трех лет и хорошо зарекомендовал себя на службе. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки первый этап конкурса проводился в дистанционном режиме.

Фото: © ГУФСИН России по Красноярскому краю
Еще по теме
Время чудес: когда менять имидж в декабре?
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
Серябкина перестала раздеваться в Instagram после замужества
Дженнифер Лопес обнажилась для обложки нового трека
смотреть все
Красноярск #Красота
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ заявила о снижении числа новых случаев COVID-19 в мире
•
Новый президент Молдавии назвала «нечестным» долг перед Россией
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
Остался последний день для уплаты налогов
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Подводные камни страхования от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Путин указал главе Бурятии на «припавшие» объемы строительства
Сибирь 01.12.2020 11:22
Главную красавицу определили в красноярском ГУФСИН
Сибирь 01.12.2020 11:05
Памятник непостроенному метро в виде болта появился в Омске
Сибирь 01.12.2020 10:37
Самолет «Байкал» прошел испытание в аэродинамической трубе
Сибирь 01.12.2020 10:33
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7984
Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление
3354
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
3052
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
3037
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ заявила о снижении числа новых случаев COVID-19 в мире
•
Новый президент Молдавии назвала «нечестным» долг перед Россией
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
Остался последний день для уплаты налогов
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Подводные камни страхования от коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

vladik81

и это всего лишь ПОЛКОВНИК))) а что будет если генералов проверить?) да и не одного)

Disobedient

Поволжье почти вымерло. Но эти самые голодные на черноземе сидели. СБУ пусть про свои проделки с 13 года...

Uynachalnica

Это из-за них страна никак не может экономически обогнать запад, как нам вождь с партией указали, да...

sergrom

Вот интересно, сколько тебе лет, если ты до сих пор не понимаешь иронии…