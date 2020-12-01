Памятник непостроенному метро в виде болта появился в Омске

Памятник метрополитену, который начали строить, но так и не открыли, появился в Омске. Фото и видео об этом опубликовало в соцсетях творческое объединение «Хлорид натрия».

«Выражаем особую благодарность всем тем, кто выделял и распоряжался финансированием строительства Омского метрополитена. Благодаря вам у нашего города появилось место, где можно насладиться искусством. Берем на себя смелость выразить чувства каждого жителя города Омска, крепко жмём вам руку в знак уважения и признательности. Спасибо вам за продуктивную и качественную работу», – сказано в публикации.

Памятник на территории недостроенного метро изображен в виде болта, рядом с которым написано «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей».

Омский метрополитен решили строить в конце 80-х годов. Строительство началось в 1992 году с юго-восточного конца города, в 2003 году объект заморозили, построив только только двухуровневый метромост через Иртыш, станцию «Библиотека Пушкина» и около 7,5 километра путей. В 2019 году продолжение строительства омского метро признали нецелесообразным.