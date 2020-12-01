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Россия наотрез отказалась обсуждать с США принадлежность Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Москва отказалась обсуждать с представителями Вашингтона тему принадлежности Крыма, так как это закрытая тема, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

России и Соединенным Штатам нужно активнее работать над совершенствованием двусторонних отношений, отметил Рябков. «Что касается вопроса Крыма, тот тут обсуждать нечего. Это не проблема, все уже давно решено», — приводит ТАСС заявление замглавы МИД России.

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Рябков подчеркнул, что в Москве не готовы бесконечно размениваться санкциями с США по этому вопросу. «Если США хотят наращивать [санкции], то пожалуйста. Но в какой-то момент станет ясно, что эта политика неэффективна. Она продемонстрирует свою непродуктивность», — пояснил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума. Президент Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. В начале октября МИД заявил, что Россия не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского формата», ни на каких-либо других площадках.

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vladik81

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Uynachalnica

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