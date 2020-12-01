Opel модернизировал логотип

Немецкая компания Opel представила обновленные логотип и фирменный стиль, новый цвет означает курс марки на электрификацию, сообщила пресс-служба компании.

Opel отказался от трехмерного эффекта в эмблеме, также дизайнеры изменили форму молнии. Слово Opel написано новым шрифтом под названием Opel Next.

Желтый цвет стал главным для продуктов компании, он символизирует курс марки на электрификацию.

Первым автомобилем, на котором появится новый логотип, станет кроссовер Opel Crossland. Кроме того, эмблему получит «паркетник» Opel Mokka. В России марка представлена тремя моделями: микроавтобусом Zafira Life, кроссовером Grandland X и коммерческим фургоном Vivaro.

Компания Opel создана в 1862 году, с 1898 занимается выпуском автомобилей. Молния в качестве эмблемы появилась в 1930-м году на грузовиках. На легковых авто размещали другой символ — летящий дирижабль, но от этого логотипа отказались в 1960-х.