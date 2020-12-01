Россия заняла 10 место в «Детском Евровидении-2020»

Представительница России 11-летняя Софья Феськова заняла 10 место на «Детском Евровидении», победу одержала участница из Франции.

Представительница Франции Валентина Тронель на 48 баллов опередила участницу из Казахстана Каракат Башанову, на третьем месте — Солеа из Испании.

«Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была – занять первое место. Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед», — цитирует Феськову пресс-служба Академии Игоря Крутого.

Из-за пандемии конкурс в этом году прошел в формате телемоста. В финале «Детского Евровидения» выступили участники из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Германии, Казахстана, Мальты, Польши, Сербии, Испании, Нидерландов и Украины. Армения в этом году отказалась участвовать в конкурсе из-за конфликта в Нагорном Карабахе.