Подписчики предложили Сергею Звереву побороться за кресло в Госдуме

Стилист и шоумен Сергей Зверев рассказал, что пользователи социальных сетей все чаще предлагают ему баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Зверев задумался над предложением.

Шоумен известен активной позицией в защиту Байкала. В 2019 году он устроил одиночный пикет возле Кремля с требованием остановить строительство завода по розливу воды из озера. Зверев обращался с похожей просьбой к Путину в эфире одной из телепередач. В воскресенье он сообщил, что его просят стать депутатом Госдумы от Бурятии.

«Все соцсети завалены и директ завален... И я смотрю кто пишет. Пишут обычные люди… Не только люди из Бурятии. Люди пишут со всей России. Есть такие же предложения и пожелания со всех концов света. Я стал задумываться», — сообщил стилист.

Сейчас Бурятию в нижней палате парламента представляет два избранных депутата: Алдар Дамдинов — бывший министр образования республики и Николай Будуев — бывший депутат улан-удэнского горсовета и экс-директор одного из издательств.

Выборы в Госудму пройдут в 2021 году. Состав парламента избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Половина кандидатов проходят по партийным спискам, а другая половина избирается по одномандатным округам.