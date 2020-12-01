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Девушка из Новосибирска сделала тату фаллического катка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/ebshtattoo

Девушка из Новосибирска набила себе тату в виде местного катка в форме фаллоса, о котором рассказали на федеральных каналах.

Каток у Новосибирского театра оперы и балета второй год вызывает бурные обсуждения из-за формы фаллоса. Телеведущий Иван Ургант посвятил катку песню «А каток-то в форме фаллоса» на мотив песни «Лебединая верность».

Глава департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова публикует на странице Facebook все упоминания катка в федеральных СМИ. Она отметила, что в этом году власти решили не отказываться от «неприличного» катка, ведь главное «наполнение», а не форма.

Тату-студия «ЕБШ» сделала эскиз татуировки виде фаллического катка с коньками и надписью «Боже, спасибо, я из Новосиба».

«Около 20.00 мы публикуем эскиз в свободный доступ и через 10 минут уже у нас есть запись. Еще через полтора часа девушка Лера становится счастливой обладательницей самой громкой работы. В этот вечер было еще несколько желающих, но мы не планируем повторять наш "Каток"», — сообщила на странице в Instagram студия.

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