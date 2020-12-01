Новый президент Молдавии назвала «нечестным» долг перед Россией

Молдавия не признает долг за российский газ, который ранее был предоставлен Приднестровью, заявила новый президент страны Майя Санду. При этом она отметила, что собирается работать над укреплением отношений с Россией.

По словам Санду, правый берег Днестра почти не имеет долгов перед «Газпромом». «С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — цитирует ее РБК.

Санду выступила также за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Она высказалась за замену миротворцев из России на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

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При этом Санду заявила, что собирается работать над укреплением отношений республики с Россией. На прошлой неделе она сообщила, что будет проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести республику из изоляции.

Майя Санду набрала 57,7% голосов на выборах президента Молдавии 16 ноября. Действующий глава государства Игорь Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей. После этого он поздравил свою соперницу с победой.