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Новый президент Молдавии назвала «нечестным» долг перед Россией

Источник:
РБК
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Молдавия не признает долг за российский газ, который ранее был предоставлен Приднестровью, заявила новый президент страны Майя Санду. При этом она отметила, что собирается работать над укреплением отношений с Россией.

По словам Санду, правый берег Днестра почти не имеет долгов перед «Газпромом». «С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — цитирует ее РБК.

Санду выступила также за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Она высказалась за замену миротворцев из России на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

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При этом Санду заявила, что собирается работать над укреплением отношений республики с Россией. На прошлой неделе она сообщила, что будет проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести республику из изоляции.

Майя Санду набрала 57,7% голосов на выборах президента Молдавии 16 ноября. Действующий глава государства Игорь Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей. После этого он поздравил свою соперницу с победой.

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