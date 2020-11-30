Чиновникам и военным запретят иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий военным и гражданским государственным служащим иметь вид на жительство или гражданство другой страны. Документ опубликован в базе данных парламента.

Согласно законопроектам, в Трудовой кодекс вносится поправка, запрещающая занимать в государственных органах или органах местного самоуправления должности лицам, являющимся также гражданами какой-либо другой страны, либо не имеющим гражданства России.

Одновременно с этим предлагается запретить брать людей с двойным гражданством или видом на жительство на службу в органы государственной охраны, Следственный комитет, органы внутренних дел, Счетную палату и таможенные органы.

Документ также уточняет нормы, обязывающие государственных и муниципальных служащих извещать руководство об утрате гражданства России или приобретении гражданства другой страны или вида на жительство в ней.

Изменения в законодательстве подготовлены в связи с поправками в Конституцию России. Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о Госсовете, члены которого также не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство и счета в зарубежных банках.