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Из облака и архива: как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Сообщения в мессенджере WhatsApp можно случайно или намеренно удалить. Как быть, если потребовалось восстановить историю диалога? Есть несколько способов прочитать удаленные сообщения.

В реальности все удаленные из ленты сообщения не исчезают, а лишь становятся невидимыми для пользователя. Поэтому при необходимости можно вернуть пропавшую переписку WhatsApp. Для этого используют механизм резервного копирования и восстановление чатов из архива.

Как восстановить переписку «из облака»

Мессенджер WhatsApp по умолчанию резервирует всю переписку в облачном сервисе. Чтобы прочесть удаленные сообщения, необходимо сначала удалить мессенджер с устройства, а затем снова установить приложение и зайти в свой аккаунт. После этого все удаленные чаты восстановятся из резервной копии Google Drive.

Чтобы удалить WhatsApp на смартфоне с операционной системой Android, нужно зажать пальцем иконку приложения, а после этого перетащить в корзину. Второй способ — зайти в «Настройки», отыскать раздел «Приложения», выделить нужную программу, после чего выбрать пункт «Удалить». 

Фото: © Sibnet.ru

Теперь нужно установить WhatsApp заново. Для этого потребуется найти приложение в Play Market. После установки мессенджер откроется и потребует ввести номер мобильного телефона, на который придет SMS с проверочным кодом.

В процессе восстановления WhatsApp также попросит разрешение на использование внутренней памяти и облака — нужно дважды нажать «Разрешить». Если резервные данные в облаке есть, программа покажет соответствующее уведомление, останется кликнуть на «Восстановить». Через пару минут переустановка с восстановленными чатами завершится.

Чтобы вернуть потерянную информацию на устройстве с операционной системой iOS, алгоритм действий практически идентичен — сначала нужно нажать на вкладку «Чаты» и проверить архив, а затем зайти в облачное хранилище iCloud и проверить, если ли у WhatsApp доступ к хранилищу.

Фото: © Sibnet.ru

Если облачное резервирование проводилось, нужно зайти в приложение «Меню» — «Чаты» — «Копирование» и убедиться, что сохраненный файл с нужными данными присутствует в хранилище. Затем деинсталлировать программу и заново установить с применением настройки «Восстановить из копии».

Как восстановить из архива

Переустановка с использованием резервного копирования чата — самый простой и надежный способ прочесть удаленные сообщения. Однако механизм сработает лишь в том случае, если устройство не перезагружалось после удаления чатов — у архивирования есть временной интервал.

По умолчанию большинство устройств синхронизируют сообщения каждый день поздно ночью — примерно около 2.00 по местному времени. Поэтому удалять и устанавливать мессенджер в попытке восстановить пропавшие чаты желательно в период между двумя синхронизациями.

Фото: © Sibnet.ru

Если нужно восстановить не самую последнюю резервную копию, а более старую, потребуется принципиально другой способ, использующий локальный резерв мессенджера на карте памяти. Он работает только с устройствами на операционной системе Android.

Для начала нужно загрузить на смартфон любой файловый менеджер и найти папку WhatsApp/Databases. В этой папке спрятаны файлы резервных копий. Потребуется переименовать файл резервной копии, которую нужно восстановить, с msgstore-ГГГГ-ММ-ЧЧ.1.db.crypt12 в msgstore.db.crypt12. ГГГГ-ММ-ЧЧ — это год, месяц и дата копии.

После этого нужно удалить и переустановить WhatsApp, выбрав вариант «Восстановить» на этапе авторизации. Нужно учитывать, что после восстановления резервной копии за выбранную дату все более поздние чаты исчезнут. Соответственно, чем старше архивный файл для воскрешения переписки, тем больше свежих сообщений пропадет.

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