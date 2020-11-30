Горнолыжный сезон стартовал на Алтае

Горнолыжные комплексы Алтайского края открывают туристический сезон, при этом прокат инвентаря работает с ограничениями, сообщает туристический портал региона.

При этом любителей горных лыж на Алтае первыми встречают трассы с искусственным оснежением, поскольку естественный снежный покрой в регионе еще недостаточен. В Барнауле к началу третьей декады ноября снежные пушки «застелили» один из склонов ГЛК «Авальман».

На популярном алтайском курорте в Белокурихе аналогичную подготовку сделали на горнолыжной трассе санатория «Россия». Уточняется, что открытие сезона здесь прошло в минувшие выходные.

Уточняется, что трасса длиной 230 м для катания на горных лыжах и сноубордах санатория «Россия» подходит для начинающих. Она обрабатывается ратраком на спуске для комфорта и безопасности. Здесь есть пункт проката горнолыжного инвентаря и инструктор, который поможет освоить технику катания. С 28 ноября трасса работает ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.

На ГЛК «Авальман», который открыл для катания один из склонов, гостей предупреждают, что в пункте проката выдача шлемов и масок запрещена Роспотребнадзором.

Здесь масочный режим и необходимость соблюдать дистанцию 1,5 метра действуют не только в зданиях комплекса, но и на посадочной станции бугельного подъемника. В будние дни горнолыжный комплекс и пункт проката работают с 13.00 до 22.00 часов, в выходные – с 10.00 до 21.00 часа