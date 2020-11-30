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Telegram получил новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мессенджер Telegram получил функция группового звонка, пока она работает только в тестовых сборках программы.

Функция называется Voice chat (Голосовой чат), сообщает официальный блог мессенджера. Такой чат может создать администратор на основе публичной группы. Общаться в нем смогут участники сообщества или администраторы, нужный параметр задается перед звонком.

Сейчас голосовые чаты доступны в бета-версии Telegram 7.3 для Android. Ожидается, что вскоре новая функция появится в обычном релизе мессенджера, она заработает после обновления.

При этом видеозвонки в мессенджере тестируются с августа, однако до недавнего времени такая связь работала только между двумя пользователями.

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