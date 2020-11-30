Основатель легендарного бренда сырков умер от COVID-19

Умер российский бизнесмен Борис Александров, основатель знаменитого бренда сырков «Б.Ю. Александров», сообщает пресс-служба Российского союза предпринимателей молочной отрасли. Предпринимателю было 73 года, в начале ноября он заразился коронавирусом.

Александрова госпитализировали в больницу 23 ноября, он был в тяжелом состоянии. Бизнесмена сразу подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его врача не смогли.



Предприниматель развивал собственное производство молочной продукции с 1990-х годов. В 1995 году Александров основал компанию «Ростагроэкспорт». Самым известным брендом компании считаются глазированные сырки «Б.Ю. Александров».

Выпуск глазированных сырков «Б. Ю. Александров» был запущен в 1996 году. В 2017 году сырки превратились в мем из-за своего позиционирования в качестве элитного продукта и высокой цены.



Александров также запустил выпуск плавленых сыров под брендами «Дружба», «Янтарь», «Коралл» и «Шоколадный». Заводы компании ежедневно перерабатывают более 800 тонн молока, 150 тонн творога и выпускают более 150 тонн продукции.