Производитель баранины в Хакасии возьмется за мраморную говядину

Крупный агрохолдинг «Ермак» объединил нескольких
производителей баранины в Хакасии, в 2021 году компания планирует начать
производство мраморного мяса говядины, сообщило правительство региона.
В республике зарегистрирован агрохолдинг «Ермак», объединяющий завод «Хакасская баранина», «Нива», «Сибирская ферма» и «СГЦ
"Хакасский"». Новый холдинг владеет 40 тысячью гектарами
сельскохозяйственных земель и стал крупнейшим в Хакасии производителем мяса
баранины. Инвестиции в развитие комплекса и создание собственной
мясопереработки составят 750 миллионов рублей.
В 2021 предприятие освоит новое направление –
производство мраморного мяса говядины в премиум-сегменте. Для этого в
начале 2020 года было закуплено поголовье племенных животных, а в начале 2021
года на заводе «Хакасская баранина» будет установлена линия по переработке мяса
крупного рогатого скота.