Производитель баранины в Хакасии возьмется за мраморную говядину

Крупный агрохолдинг «Ермак» объединил нескольких производителей баранины в Хакасии, в 2021 году компания планирует начать производство мраморного мяса говядины, сообщило правительство региона.

В республике зарегистрирован агрохолдинг «Ермак», объединяющий завод «Хакасская баранина», «Нива», «Сибирская ферма» и «СГЦ "Хакасский"». Новый холдинг владеет 40 тысячью гектарами сельскохозяйственных земель и стал крупнейшим в Хакасии производителем мяса баранины. Инвестиции в развитие комплекса и создание собственной мясопереработки составят 750 миллионов рублей.

В 2021 предприятие освоит новое направление – производство мраморного мяса говядины в премиум-сегменте. Для этого в начале 2020 года было закуплено поголовье племенных животных, а в начале 2021 года на заводе «Хакасская баранина» будет установлена линия по переработке мяса крупного рогатого скота.