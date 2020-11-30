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Производитель баранины в Хакасии возьмется за мраморную говядину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Roderick Eime / CC BY 2.0

Крупный агрохолдинг «Ермак» объединил нескольких производителей баранины в Хакасии, в 2021 году компания планирует начать производство мраморного мяса говядины, сообщило правительство региона.

В республике зарегистрирован агрохолдинг «Ермак», объединяющий завод «Хакасская баранина», «Нива», «Сибирская ферма» и «СГЦ "Хакасский"». Новый холдинг владеет 40 тысячью гектарами сельскохозяйственных земель и стал крупнейшим в Хакасии производителем мяса баранины. Инвестиции в развитие комплекса и создание собственной мясопереработки составят 750 миллионов рублей. 

В 2021 предприятие освоит новое направление – производство мраморного мяса говядины в премиум-сегменте. Для этого в начале 2020 года было закуплено поголовье племенных животных, а в начале 2021 года на заводе «Хакасская баранина» будет установлена линия по переработке мяса крупного рогатого скота.

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