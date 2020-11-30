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«Каменный лес» в Хакасии взяли под охрану

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

«Каменный лес» в Ширинском районе Хакасии стал памятником природы, его будут охранять, сообщает правительство региона.

«Каменный лес» возле населенного пункта Усть-Тунгужуль— наслоения из горных пород базальта и гранита, напоминающие грибы, каменные чаши, различных животных и другие рождаемые воображением предметы и объекты. 

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Создать памятник природы решили, потому что большие компании туристов разрушали каменные глыбы, в том числе вырезали на них имена. Сначала местные жители выступали против правил, боялись, что им запретят посещать это место.

«Нам удалось разъяснить местному населению все плюсы от создания памятника природы "Каменный лес" и добиться их одобрения. Придание данной территории охраняемого статуса позволит более детально изучить историю возникновения каменных изваяний и сохранить их для будущих поколений», — сказала руководитель департамента по охране животного мира Татьяна Брагина.

Жители смогут ходить в «Каменный лес» для сбора ягод, трав и просто погулять. Власти оборудуют экологические тропы, места стоянок и сбора мусора.

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