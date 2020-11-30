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Собака сбила с ног футболистку во время матча. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Собака выбежала на поле во время матча между женскими футбольными командами в Бразилии и сбила одну из спортсменок — видео опубликовано в Twitter

Пес появился на газоне в начале второго тайма между «Интернасьонал» и «Бразил де Фарропилья». Он пытался отнять мяч у футболисток и просто носился по полю. Девушки продолжали встречу, пока хвостатый игрок не сбил одну из них.

Футболистка ушибла ногу, но смогла продолжить игру. Собаку поймали и выдворили за пределы поля.

Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу «Интернасьонала».

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Топ комментариев

jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.