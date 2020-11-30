Собака сбила с ног футболистку во время матча. ВИДЕО

Собака выбежала на поле во время матча между женскими футбольными командами в Бразилии и сбила одну из спортсменок — видео опубликовано в Twitter
Пес появился на газоне в начале второго тайма между «Интернасьонал» и «Бразил де Фарропилья». Он пытался отнять мяч у футболисток и просто носился по полю. Девушки продолжали встречу, пока хвостатый игрок не сбил одну из них.
Mais um dia normal no futebol feminino...— Luiza (@luizareis1909) November 29, 2020
Algum mais achou que o cachorro merecia um amarelo? Foi SUPER agressivo com a Kemelli! pic.twitter.com/V5vMwifWkd
Футболистка ушибла ногу, но смогла продолжить игру. Собаку поймали и выдворили за пределы поля.
Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу «Интернасьонала».
jeryakobЧто за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...
Marlboro11А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?
Иркут 69Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆
1voland1Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!
nastya19944Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.