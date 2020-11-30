Столетняя жительница Забайкалья вылечилась от COVID на дому

Жительница Тунгокоченского района Забайкалья возрастом 101 год с диагностированной коронавирусой инфекцией успешно вылечилась на дому, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Коронавирусная инфекция, согласно медицинской статистике, чаще всего вызывает осложнения у людей возрастом старше 65-и лет, а также у пациентов с хроническими заболеваниями. Но в Забайкалье врачам удалось спасти женщину возрастом 101 год с первой группой инвалидности. COVID-19 у нее диагностировали в 7 ноября.
«Лечение получала амбулаторно, поскольку человек в возрасте и входит в категорию маломобильных граждан. Оказывали ей постоянный уход, осматривали ежедневно, лечили антибиотиками и противовирусными препаратами. У нее долго сохранялась одышка», — сообщила замглавврача районной больницы Татьяна Харитонова.
Уже 11 ноября тест показал отрицательный результат.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, находится под постоянным наблюдением, специалисты навещают ее два раза в неделю. За пенсионеркой ухаживают родственники и сотрудники социальной службы.
Всего в Тунгокоченском районе с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 168 человек, среди заболевших в возрасте старше 65-и лет — 32 человека.