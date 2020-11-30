Кляйна оставили в СИЗО

Томский областной суд в понедельник оставил без удовлетворения жалобу защиты мэра Ивана Кляйна об изменении ему меры пресечения, сообщил Sibnet.ru представитель объединенного пресс-центра судейского сообщества Томской области.

Адвокаты подали жалобу на меру пресечения – содержание в СИЗО. По мнению защиты, она слишком жесткая. Но суд оставил апелляцию без удовлетворения.

«Жалобы защиты не удовлетворены, постановление Кировского районного суда Томска оставлено без изменений. Апелляционное постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции», – сказал собеседник.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий 13 ноября. Его уголовное дело связано с интересами ОАО «Томское пиво», которым руководил Кляйн, а после его жена Галина. На период следствия мэра отстранили от должности.