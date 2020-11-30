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Синоптики озвучили прогноз на начало декабря в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первая декада декабря в Новосибирске и области ожидается с температурой ниже нормы и слабым снегом, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В течение как минимум пяти дней удерживается область высокого атмосферного давления с туманами, изморозью, ухудшением экологической обстановки», – рассказал синоптик.

По его словам, погоду немного смягчает слабый снег, но температура все равно ниже нормы: например, в воскресенье в Новосибирской области было холоднее нормы на 2-6 градусов. Утром в понедельник в отдельных районах было ниже -20 градусов.

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«Полагаем, что ситуация мало изменится. В итоге дали на первую декаду декабря преобладание достаточно прохладной погоды, декада будет с температурным фоном ниже нормы на 1-3 градуса», – сказал Ягудин.

В ближайшие ночи в Новосибирской области будет -18...-24 градусов, местами до -11...-17 градусов, в дневные часы – 9-16 градусов ниже нуля. Синоптики предполагают, что эта неделя будет преимущественно без осадков, во второй половине декады, то есть начиная с ближайших выходных, уже возможны снегопады.

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jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.