Глава «Вектора» спрогнозировал, что пандемия закончится в 2021 году

Пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году, но сам вирус не исчезнет «по мановению волшебной палочки», сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Невозможно говорить, что вирус исчезнет, но сама пандемия — ситуация, когда постоянно есть масса ограничений и каждый день в мире увеличивается количество инфицированных, это, безусловно, прекратится. Уверен, что (это произойдет) в 2021 году», — сказал Максютов на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.

Пандемия завершится, когда переболеет население, а благодаря вакцине будет сформирован достаточный коллективный иммунитет. По словам гендиректора «Вектора», необходимо привить 50% населения.

Но говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент исчезнет «по мановению волшебной палочки» невозможно. Максютов напомнил, что это уже седьмой коронавирус, который патогенен для человека.

Четыре были сезонными, два — SARS и MERS — сезонными не являлись, но были особо опасными. «SARS-Cov2 объединил оба свойства: он особо опасный и останется с нами навсегда», — отметил вирусолог.