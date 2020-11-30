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Новосибирск затянуло смогом из-за безветренной погоды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Новосибирске. По данным синоптиков, этому способствует безветренная погода, которая в ближайшие дни существенно не изменится.

«В Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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По информации ведомства, неблагоприятный режим завершится во второй половине дня в понедельник, но пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказал Sibnet.ru, что в ближайшее время метеоусловия существенно не изменятся.

«Слабые ветры и инверсия – два фактора, вызывающие увеличение концентрации загрязняющих веществ, факторы, которые работают на экологию», – пояснил синоптик.

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