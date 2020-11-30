«Вектор» начал испытания вакцины на пожилых добровольцах

Первые 50 добровольцев старше 60 лет вакцинированы препаратом «ЭпиВакКорона», сообщил директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Пострегистрационные исследования на добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в наукограде Кольцово. Это, наверное, самая важная часть исследования, поскольку мы проводим ее на целевой аудитории старше 60 лет, для которой эта вакцина в первую очередь необходима», — сказал Максютов в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Исследование проведут на 150 добровольцах. 50 из них уже вакцинированы.

«ЭпиВакКорона» — стала второй вакциной, зарегистрированной в России. Документы оформили в октябре. Препарат полностью синтетический — он содержит искусственные пептидные антигены, которые вызывают устойчивую иммунную реакцию против вируса SARS-CoV-2.