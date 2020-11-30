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Комедия про Каху сохранила лидерство в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Непосредственно Каха»

Фильм «Непосредственно Каха» держит лидерство в прокате третью неделю подряд, его позиции не смогла перебить новая спортивная драма «На острие».

По предварительным итогам прошедших выходных, фильм «Непосредственно Каха» собрал в прокате 43 миллиона рублей. С начала премьеры его общая касса составляет уже больше 450 миллионов.

На втором месте оказалась спортивная история «На острие». Релиз с четверга по воскресенье заработал 34 миллиона рублей. Фильм рассказывает о противостоянии двух саблисток в исполнении Светланы Ходченковой и Стаси Милославской.

На третьем месте по сумме сборов — комедия «Искусственный интеллект». Также неплохие результаты в прокате показали фильмы «Питер Пен и Алиса в стране чудес», «Изгоняющий дьявола: Инсомния» и «Грань времени».

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