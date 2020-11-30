Фильм про жизнь Геннадия Хазанова покажут на Первом канале

Фильм «Я и здесь молчать не стану» про судьбу Геннадия Хазанова покажут на Первом канале 1 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

В фильме расскажут историю жизни юмористического артиста с раннего детства и до наших дней. 1 декабря Хазанов отметит 75-й день рождения.

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Биография Хазанова очень яркая. В детстве он мечтал стать артистом балета, но, увидев выступление Аркадия Райкина, забыл про танцы. В 15 лет он подкараулил кумира на улице и напросился на концерт. Знакомство с артистом укрепило в Хазанове желание попасть на сцену.

В фильм войдут и неудачные отрезки жизни Геннадия Хазана. Например, дважды проваленные экзамены в театральный и безработица.

В фильме снялись Геннадий Хазанов, Злата Хазанова, Алиса Хазанова, Леонид Якубович, Марк Розовский, Николай Досталь, Сергей Плотов, Леонид Трушкин, Борис Грачевский, Алексей Гуськов, Леонид Ярмольник, Максим Галкин, Лада Дэнс.

Премьера фильма «Я и здесь молчать не стану» состоится на Первом канале 1 декабря в 00.05, а 5 декабря в 10.15 покажут повтор документальной ленты.