НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм про жизнь Геннадия Хазанова покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Фильм «Я и здесь молчать не стану» про судьбу Геннадия Хазанова покажут на Первом канале 1 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

В фильме расскажут историю жизни юмористического артиста с раннего детства и до наших дней. 1 декабря Хазанов отметит 75-й день рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛучшие пародии Галкина: от Ельцина до Малышевой

Биография Хазанова очень яркая. В детстве он мечтал стать артистом балета, но, увидев выступление Аркадия Райкина, забыл про танцы. В 15 лет он подкараулил кумира на улице и напросился на концерт. Знакомство с артистом укрепило в Хазанове желание попасть на сцену.

В фильм войдут и неудачные отрезки жизни Геннадия Хазана. Например, дважды проваленные экзамены в театральный и безработица.

В фильме снялись Геннадий Хазанов, Злата Хазанова, Алиса Хазанова, Леонид Якубович, Марк Розовский, Николай Досталь, Сергей Плотов, Леонид Трушкин, Борис Грачевский, Алексей Гуськов, Леонид Ярмольник, Максим Галкин, Лада Дэнс.

Премьера фильма «Я и здесь молчать не стану» состоится на Первом канале 1 декабря в 00.05, а 5 декабря в 10.15 покажут повтор документальной ленты.


Еще по теме
Сериал «Чужая стая» стартует на НТВ
Ведущего «Орла и решки» заметили в Красноярске
Сериал «Идеальная семья»: каждый узнает себя
Участники «Голоса» провалили повышающий рождаемость номер
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Эксперты спрогнозировали рекордное снижение ставок по ипотеке
•
Болид Ромена Грожана взорвался на гран-при Бахрейна. ВИДЕО
•
Ребенок нашел золотое украшение возрастом 3 тысячи лет
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы сохранятся в Восточной Сибири
Сибирь 30.11.2020 12:20
«Вектор» начал испытания вакцины на пожилых добровольцах
Сибирь 30.11.2020 11:22
Старейшему политику Томской области Лигачеву исполнилось 100 лет
Сибирь 30.11.2020 11:11
Буксировку аварийного самолета «Руслан» в Толмачево показали на видео
Сибирь 30.11.2020 10:47
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7710
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4820
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
3100
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2866
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Эксперты спрогнозировали рекордное снижение ставок по ипотеке
•
Болид Ромена Грожана взорвался на гран-при Бахрейна. ВИДЕО
•
Ребенок нашел золотое украшение возрастом 3 тысячи лет
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
42
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
27
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25