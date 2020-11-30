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Кафе и торговые центры Бурятии открылись после карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Торговые центры, магазины и точки общепита начали работу в Бурятии после двухнедельного локдауна. Но собственникам бизнеса предъявили ряд требований по соблюдению безопасности, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Кафе, рестораны, столовые, бассейный, бани и спа-салоны, а также торговые центры и магазины непродовольственных товаров в Бурятии закрыли на две недели с 16 ноября. Это сделали, чтобы уменьшить рост числа заболеваний в республике. В понедельник все организации возобновили работу.

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Правительство республики обратилось к собственникам бизнеса с просьбой обеспечить безопасность посетителей. 

Руководству торговых центров необходимо разделить потоки входящих и выходящих из здания посетителей.

Все покупатели обязаны носить маски. Если у посетителя нет маски с собой, у него должна быть возможность приобрести ее при входе в торговый центр. Там же должны продаваться и одноразовые перчатки.

Кафе, рестораны, столовые также должны максимально разделить потоки посетителей и создать условия для соблюдения социальной дистанции. Все предприятия общепита могут работать только до 22.00. За одним столом должно сидеть не более четырех взрослых.

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jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.