Суд в Томске рассмотрит жалобу на арест Кляйна

Томский областной суд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на арест мэра города Ивана Кляйна, сообщили его адвокаты в своем Telegram-канале.

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Защита подала жалобу на избрание меры пресечения – содержание в СИЗО. По мнению адвокатов, она слишком жесткая. Заседание состоится в понедельник в 09.30 по местному времени (5.30 мск).

Кляйна задержали 13 ноября, а на следующий день поместили в СИЗО. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанными с интересами ОАО «Томское пиво». Мэр отстранен от должности на период следствия.