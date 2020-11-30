Эксперты спрогнозировали рекордное снижение ставок по ипотеке

Средняя ставка ипотечных кредитов в первом полугодии 2021 года может обновить рекордный минимум на уровне 6,8–7%, но ниже не опустится, прогнозируют аналитики агентства НКР в исследовании.

По состоянию на 1 октября, согласно данным ЦБ, средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, предоставленным за месяц, составила 7,32%, с начала лета ее значение не превышало 7,5%, а с октября прошлого года она снизилась более чем на два процентных пункта.

«Ставки нащупывают дно», — приводит РБК мнение аналитиков НКР. Ниже ставкам не позволит опуститься необходимость поддерживать доходность вкладов — ключевого источника фондирования ипотеки, объясняют они. К концу 2021 года из-за окончания в июле программы льготной ипотеки под 6,5% годовых средняя ставка вырастет до 7,3–7,4%, прогнозирует эксперты.

Несмотря на снижение ставок, в целом доступность жилья падает, отмечает НКР. Средний размер ипотечной сделки за первые восемь месяцев 2020 года вырос на 11% — до 2,45 миллиона рублей, в то время как площадь жилья, которую можно купить за эти деньги, выросла только на 2%, или на 0,7 квадратных метра

Для сравнения, в январе—августе 2019 года средний размер ипотечной сделки вырос на 10%, а площадь жилья, которую можно приобрести — на 1,2 квадратных метра. Причина — в опережающем росте цен, которые на первичном рынке жилья за девять месяцев 2020 года, по данным Дом.РФ, выросли на 10,5%.