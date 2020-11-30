Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал заявления главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, «нападками ученицы младших классов».

Шойгу напомнил, что Минобороны в Черном море нашло затопленный немецкой авиацией в 1941 году теплоход «Армения» с останками людей на борту. Гибель этого судна считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории. Это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать, цитирует ТАСС министра обороны РФ

«Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы», — прокомментировал Шойгу высказывание Крамп-Карренбауэр.

Глава военного ведомства ФРГ выступила в Бундестаге, призвав вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы», отметив, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

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«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — сказал Шойгу.

По его словам, это уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы. Президент РГО рассказал, что прошлому министру обороны после подобных высказываний он посоветовал спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы.