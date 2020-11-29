Болид Ромена Грожана взорвался на гран-при Бахрейна. ВИДЕО

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его болид врезался в бетонное ограждение и взорвался.
Авария произошла в первые минуты гонки. Грожан на первом круге допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина взорвалась. Пилот успел выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах, правда, с посторонней помощью.
Когда ситуация немного прояснилась, стало известно, что гонщик получил небольшие ожоги рук и лодыжек. Он был доставлен в больницу.
Ромен Грожан проводит последний сезон в Формуле-1. Команда «Хаас» не стала продлевать с ним контракт.
Marlboro11А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?
Иркут 69Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆
jeryakobЧто за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...
1voland1Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!
nastya19944Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.