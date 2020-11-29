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Огромный светящийся шар перепугал жителей Японии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Кадр из видео

Болид — особо яркий падающий небесный объект — был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии. Его вспышка была сопоставима по яркости с полной луной, сообщают японские СМИ.

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей.

Директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго Такэси Иноуэ отметил, что «болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко».

«Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной», — цитирует РИА Новости слова эксперта.

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.

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