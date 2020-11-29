МИД отреагировал на призыв вести дела с Россией «с позиции силы»

Германия полностью зависит от США в вопросах безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры с Москвой «с позиции силы».

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — "зависимой страны в сфере безопасностиИ ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Ранее глава оборонного ведомства ФРГ выступила в Бундестаге, призвав вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы», отметив, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

Захарова напомнила, что на территории Германии расположен один из крупнейших американских зарубежных контингентов. «Совсем недавно Германия выражала недовольство планами США перебазировать часть американских войск в другие государства. Сильно, ничего не скажешь», — сыронизировала она.

Захарова также обратила внимание, что в ФРГ размещено американское ядерное оружие. «Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости», — констатировала она.