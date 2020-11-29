Песков понадеялся, что 2021 год будет «не таким, как 2020-й»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков понадеялся, что наступающий 2021 год будет «не таким, как 2020-й». В условиях пандемии все должны быть осторожны, но не забывать и радоваться жизни, заявил он на открытии ГУМ-катка на Красной площади.

Отвечая на вопрос, что бы он пожелал москвичам в новом году, Песков отметил, что пока рано об этом говорить. «Пока мы все, и москвичи [в том числе], должны работать напряженно. Еще долго до Нового года», — сказал пресс-секретарь президента.

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«Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — приводит ТАСС слова Пескова Кремля.

Говоря об открытии ГУМ-катка на Красной площади, Песков заметил, что «это очень важно просто как понимание того, что жизнь идет вперед». «Мы все должны быть очень осторожны, мы все должны заботиться о себе, о тех, кто нас окружает; но при этом мы должны жить и радоваться жизни», — сказал он.