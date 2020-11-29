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Ученые определили лучший сигнал будильника для пробуждения

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: © Sibnet.ru

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) выяснили, что для пробуждения большее значение имеет не сила, а мелодичность сигнала будильника.

Наблюдения показали, что громкость, продолжительность и другие параметры сигнала практически не влияли на качество пробуждения, зато его тип имел существенное значение для самочувствия участников эксперимента, приводит «Популярная механика» сообщение университета.

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Добровольцы, чей будильник проигрывал какую-либо мелодию, а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже, причем чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние, установили исследователи.

Ученые раньше предполагали, что классические сигналы должны максимально быстро и качественно будить человека, но опыты показали, что более мелодичные и естественные звуки гораздо лучше справляются с этой задачей. Они не нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения, что негативно сказывается на самочувствии человека.

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Топ комментариев

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.