Ученые определили лучший сигнал будильника для пробуждения

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) выяснили, что для пробуждения большее значение имеет не сила, а мелодичность сигнала будильника.

Наблюдения показали, что громкость, продолжительность и другие параметры сигнала практически не влияли на качество пробуждения, зато его тип имел существенное значение для самочувствия участников эксперимента, приводит «Популярная механика» сообщение университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Главные мифы о сне

Добровольцы, чей будильник проигрывал какую-либо мелодию, а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже, причем чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние, установили исследователи.

Ученые раньше предполагали, что классические сигналы должны максимально быстро и качественно будить человека, но опыты показали, что более мелодичные и естественные звуки гораздо лучше справляются с этой задачей. Они не нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения, что негативно сказывается на самочувствии человека.